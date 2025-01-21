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MHK, 2 hakemin klasmanını düşürdü: Artık Süper Lig'de görev almayacaklar

MHK, Süper Lig hakemleri Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanını düşürdü. Her iki hakem de son yapılan atletik testlerde başarısız olmuştu.

Haber Merkezi
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MHK, 2 hakemin klasmanını düşürdü: Artık Süper Lig'de görev almayacaklar
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Merkez Hakem Kurulu (MHK), son iki atletik testlerde başarısız olan Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanını düşürdü.

Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu bundan böyle Süper Lig'de maç yönetemeyecek.

Klasman hakemliğine düşürülen Erkan Özdamar bundan böyle 2 ve 3. Lig'de düdük çalabilecek. İl hakemi klasmanına düşürülen Yaşar Kemal Uğurlu ise amatör küme maçlarını yönetebilecek.

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