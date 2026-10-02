MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kaydı çıktı: "Ya adam ol ya da bırak git"

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Görev verilmemesi sonrası mesaj gönderdi

Ses kaydındaki görüşmenin, bir süredir maçlarda görev alamayan Kerem Ersoy'un Ferhat Gündoğdu'ya gönderdiği mesajın ardından gerçekleştiği anlaşılıyor.

Görüşmede Gündoğdu'nun, Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu iddia ettiği ve bu durumu hakemin görevleriyle ilişkilendirdiği görülüyor.

Gündoğdu, kayıtta Ersoy'a, "Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum." ifadelerini kullanıyor.

"Ya adam ol ya da bırak git"

Kerem Ersoy'un, kendisine yöneltilen suçlamaların ne olduğunu anlamadığını belirtmesi üzerine Gündoğdu'nun sözlerinin sertleştiği duyuluyor.

Gündoğdu, Ersoy'a "Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol." diyor.

Görüşmenin ilerleyen bölümünde ise şu ifadeleri kullanıyor:

"Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum. Ya adam ol ya da bırak git."

Ersoy ise görüşme boyunca kendisine yöneltilen suçlamaları anlamadığını, herhangi bir grupla hareket etmediğini ve yalnızca hakemliğine odaklandığını savunuyor.

"Devlet takip ediyor, yakalıyor"

Ses kaydında Gündoğdu'nun, Kerem Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı dernek ve cemiyet girişimleri ile kişilerle temaslarından da söz ettiği duyuluyor.

Gündoğdu, "Ben seni babandan ayrı düşünemem" diyerek Ersoy'un babasının faaliyetlerini hakemin durumuyla birlikte değerlendirdiğini ifade ediyor.

Ersoy ise babasının herhangi bir cemiyet faaliyeti içerisinde bulunmadığını ve kimseyle iletişim halinde olmadığını belirtiyor.

Kayıtta ayrıca Gündoğdu'nun bazı kişiler ve yazışmalarla ilgili olarak "Devlet takip ediyor, yakalıyor." ifadelerini kullandığı görülüyor.

"MHK hakkında bir daha konuşma"

Gündoğdu'nun kayıtta Kerem Ersoy'un MHK hakkında yaptığı konuşmalara da tepki gösterdiği duyuluyor.

MHK Başkanı, Ersoy'a "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur." derken, bunun son uyarısı olduğunu söylüyor.

Görüşmenin devamında ise Gündoğdu'nun, "Vazgeçmezsen dua et gideyim. Onlara da söyle onlar da dua etsin gideyim. Ancak öyle kurtulursunuz." ifadelerini kullandığı aktarılıyor.

"Her adımını takip ediyorum"

Gündoğdu, MHK Başkanlığı'nı bir devlet görevi olarak nitelendirirken kendisinin kaybedecek bir şeyi olmadığını savunuyor.

Ardından Ersoy'a yönelik olarak "Ama hakemliğinden olacaksın. Her adımını takip ediyorum." sözlerini kullanıyor.

Hakemliğiyle ilgili olumlu ifadeler de kullandı

Ses kaydında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Gündoğdu'nun, sert ifadelerine rağmen Kerem Ersoy'un hakemlik performansı hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunması.

Gündoğdu, Ersoy'un maçlarda kasıtlı hata yapmadığını belirterek, "Bir maçta hata yapmıyorsun bilerek bilmeyerek." ve "Dürüstsün." ifadelerini kullanıyor.

Böylece kayıtta, Ersoy'un hakemlik performansına ilişkin olumlu değerlendirmeler ile görevden alınabileceğine yönelik sert ifadelerin aynı görüşmede yer aldığı görülüyor.