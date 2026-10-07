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MHK duyurdu: Süper Lig'de hakemleri Anthony Taylor atayacak

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Anthony Taylor'ın değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MHK duyurdu: Süper Lig'de hakemleri Anthony Taylor atayacak
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig hakemlerinin maçlara atanma süreçlerinin Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın değerlendirmeleri ile gerçekleşeceğini açıkladı.

MHK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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