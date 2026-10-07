MHK duyurdu: Süper Lig'de hakemleri Anthony Taylor atayacak
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Anthony Taylor'ın değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig hakemlerinin maçlara atanma süreçlerinin Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın değerlendirmeleri ile gerçekleşeceğini açıkladı.
MHK'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) October 7, 2026