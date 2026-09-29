MHK soruşturmasında yeni gelişme: 125 klasöre el konuldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasına istinaden alınan müşteki ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, TFF Merkez Hakem Kurulu eski üyesi Yunus Yıldırım ve MHK Üyesi, TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin hakkında inceleme yapıldı.

TFFHGD'nin Üsküdar’daki merkezinde arama yapıldı. Sınav evrakları, gelir gider tablosu ve dernek kayıtlarının da tutulduğu 125 klasöre el konulduğu öğrenildi.