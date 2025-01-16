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MHK’da iki üst düzey istifa! Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım görevlerinden ayrıldı

TFF, Merkez Hakem Kurulu'ndaki yeni yapılanma çerçevesinde Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım’ın görevlerinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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MHK’da iki üst düzey istifa! Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım görevlerinden ayrıldı
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MHK, kurul üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevlerinden ayrıldığını ve 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıkladı.

MHK'dan yapılan açıklama şöyle:

"TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, Kurul Üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz.

Ayrıca, daha önce duyurduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir."

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