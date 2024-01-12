MHK'den yeni kararlar: VAR hakem sayısı 40'a yükseldi
MHK tarafından ligin ikinci yarısı için alınan kararlara göre, Trendyol Süper Lig'de 14 olan VAR hakemi sayısı 40'a yükseltilirken, maç hakemleri algoritma ile çalışan dijital atama sisteminin belirlediği üç hakem içinden belirlenecek.
Trendyol Süper Lig'in ikinci devresinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından değişiklikler yapıldı. Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi.
Algoritma her maça 3 hakem önerecek
2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek.