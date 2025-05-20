MHP lideri Bahçeli'den Galatasaray'a şampiyonluk tebriği
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"2024-2025 Trendyol Süper Ligin 36.haftasında 25’inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübü'nü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum."