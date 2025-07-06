MHP'li vekilin oğlu Burhan Ersoy Süper Lig ekibiyle sözleşme imzaladı!

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un 22 yaşındaki oğlu Burhan Ersoy, Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor ile anlaştı.

Genç futbolcunun 2025-2026 sezonunu Pendikspor’da kiralık olarak geçireceği öğrenildi.

"Önemli bir gelecek vadedebilir diye düşünüyoruz"

Eyüpspor ile sözleşme imzalayan genç oyuncunun ilk sezonunu 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da kiralık olarak geçireceği öğrenilirken, transfer sürecine ilişkin açıklama yapan İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Burhan, sahada gösterdiği mücadeleci yapısıyla önemli bir gelecek vadedebilir diye düşünüyoruz. Pendikspor’da geçireceği kiralık sürenin onun gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hem Burhan hem de kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.