Michy Batshuayi Galatasaray'da... Sağlık kontrolünde geçirildi

Fenerbahçe eski golcüsü Michy Batshuayi’ye son teklifini yaparken, bir anda bu transferde devreye giren Galatasaray, tecrübeli futbolcunun menajeriyle el sıkıştı.

Skorer'in haberine göre, 30 yaşındaki forvetle yeni kontrat imzalamak isteyen Fenerbahçe’nin teklifini revize ederek 3 senelik sözleşme önerdi ve son kararı Belçikalı forvete bıraktı. Diğer taraftan sarı-laciverlilerin 3.1 milyon euro yıllık ücret ile beraber üç milyon euronun altında bir imza parası sunduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da mutlu olan ve gelecek dönemde de burada kalmak isteyen yıldız golcüye Galatasaray’ın teklifi daha cazip geldi. Fenerbahçe’nin önerisine ‘hayır’ diyen Belçikalı futbolcuya sarı-kırmızılıların imza parası olarak daha iyi bir rakam önerdiği ve transferde bu şekilde öne geçtiği öğrenildi. Galatasaray’ın 3 senelik sözleşme ve 3 milyon euroluk yıllık ücret ile beraber 3 milyon euro da imza parası vermeyi kabul ettiği belirtildi. Cim-Bom, tecrübeli futbolcuyu dün sağlık kontrolünden de geçirildi.

Mertens devrede

Diğer taraftan Galatasaray’da bu transfer için Mertens’in de devreye girerek vatandaşıyla görüştüğü ve ikna olmasında önemli rol üstlendiği öğrenildi. Batshuayi’nin, Fenerbahçe’deki opsiyonu ilk 11’de yeterli maç sayısına ulaşmadığı için devreye girmemişti. 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon sarı-lacivertli takımda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’nde 41 maça çıkarken 22 gol, 1 asistle başarılı bir performans ortaya koymuştu.