Mike Tyson -Jake Paul maçı izlenme ve hasılat rekoru kırdı: Tyson, 50 milyon doları kasasına koydu

Boks tarihine geçen gösteri, izleyici rekoru kırdı. Mike Tyson'un Jake Paul ile yaptığı düello gecesinin istatistikleri ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomenliğinden boksörlüğe geçiş yapan Paul'ün, 58 yaşındaki Tyson'ı yendiği maçı, dünya çapında 60 milyon kullanıcı izledi.

Ancak canlı yayındaki teknik sorunlar nedeniyle yaşanan donma problemi, birçok boks tutkununu başka platformlara yönlendirdi.

Maç esnasında X hesabından canlı yayın yapan bir kullanıcının içeriği, anlık 3 milyon görüntülemeyi aştı.

18 milyon dolar hasılat elde edildi

8 raundluk mücadele organizatörlerin de kasasını doldurdu.

NFL takımı Dallas Cowboys'un 80 bin kişilik stadındaki dövüşte 18 milyon dolar hasılat elde edildi.

19 yıl sonra döndüğü ringden mağlubiyetle ayrılan eski dünya şampiyonu Tyson da kasasını doldurdu.

2003'te iflas ettikten sonra zorlu bir süreçten geçen Tyson, Paul'e yenilmesine rağmen 50 milyon dolarlık bir gelirin sahibi oldu.

Ringe çıktığı için 20 milyon dolar kazanan Tyson, sponsorluk anlaşmalarından da 30 milyon dolar elde etti.

Şovun galibi Paul ise efsaneyi devirdiği gecede 40 milyon dolar kazandı.