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Milan, Portekizli yıldız Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den Joao Felix'i kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

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Milan, Portekizli yıldız Joao Felix'i sezon sonuna kadar kiraladı
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İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki forvetle 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Portekizli oyuncunun İtalyan ekibinde 79 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İtalyan basınında Joao Felix'in satın alma opsiyonu olmadan Milan'a kiralandığı öne sürüldü.

Chelsea formasıyla bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan tecrübeli oyuncu, rakip fileleri 7 kez havalandırırken, 2 de gol pası verdi.

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