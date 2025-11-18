  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak; tarih ve maç programı
Takip Et

Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak; tarih ve maç programı

İki haftalık milli ara için artık sona gelindi. Türkiye, grup lideri İspanya ile son maça çıkacak. Peki milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte maç programı ve detaylar…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak; tarih ve maç programı
Takip Et

Milli arada artık sona gelindi. Play-Off’a kesin olarak kalan A Milli Takım, önümüzdeki saatlerde İspanya ile karşılaşacak. Daha önce oynanan müsabakada milli takım, İspanya’dan ağır bir yenilgi almıştı. Milli maçın sona ermesinin ardından gözler Süper Lig’de olacak.

Peki milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte maç takvimi, programı ve saatleri…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig’de heyecan, 13. hafta maçlarıyla tekrar başlıyor. Futbolseverlerin merak ettiği “Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig’de maçlar ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtı ve 13. hafta fikstürü burada.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Bugün oynanacak İspanya - Türkiye maçıyla milli ara bitecek. Süper Lig’de milli ara, 9 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından başladı. Ara bitiminde 13. hafta mücadeleleri ile lig yeniden start alıyor.

SÜPER LİG 13. HAFTA TAKVİMİ

Kayserispor – Gaziantep FK maçıyla Süper Lig, 22 Kasım’da yeniden başlıyor.

22 Kasım Cumartesi
• 14:30 Zecorner Kayserispor – Gaziantep FK
• 17:00 İkas Eyüpspor – Fatih Karagümrük
• 20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği

23 Kasım Pazar
• 14:30 Göztepe – Kocaelispor
• 17:00 Beşiktaş – Samsunspor
• 17:00 Corendon Alanyaspor – Kasımpaşa
• 20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe

24 Kasım Pazartesi
• 20:00 TÜMOSAN Konyaspor – Antalyaspor
• 20:00 Rams Başakşehir – Trabzonspor

 

Spor
A Milli Takım, İspanya'yı elinden kaçırdı
A Milli Takım, İspanya'yı elinden kaçırdı
Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan hayatını kaybetti
Galatasaray'dan sakatlanan 5 futbolcu için açıklama
Galatasaray'dan sakatlanan 5 futbolcu için açıklama
Türkiye–İspanya maçı senaryoları: Türkiye yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?
Türkiye–İspanya maçı senaryoları: Türkiye yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?
Futbolda bahis soruşturması | TFF 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza
Futbolda bahis soruşturması | TFF 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza
Rafa Silva için sürpriz iddia: Türkiye’de kalmak istiyor ancak farklı takımda
Rafa Silva için sürpriz iddia: Türkiye’de kalmak istiyor ancak farklı takımda