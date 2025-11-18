Milli ara ne zaman bitiyor? Süper Lig ne zaman başlayacak; tarih ve maç programı

Milli arada artık sona gelindi. Play-Off’a kesin olarak kalan A Milli Takım, önümüzdeki saatlerde İspanya ile karşılaşacak. Daha önce oynanan müsabakada milli takım, İspanya’dan ağır bir yenilgi almıştı. Milli maçın sona ermesinin ardından gözler Süper Lig’de olacak.

Peki milli ara ne zaman bitiyor, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte maç takvimi, programı ve saatleri…

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig’de heyecan, 13. hafta maçlarıyla tekrar başlıyor. Futbolseverlerin merak ettiği “Milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig’de maçlar ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtı ve 13. hafta fikstürü burada.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Bugün oynanacak İspanya - Türkiye maçıyla milli ara bitecek. Süper Lig’de milli ara, 9 Kasım Pazar günü oynanan karşılaşmaların ardından başladı. Ara bitiminde 13. hafta mücadeleleri ile lig yeniden start alıyor.

SÜPER LİG 13. HAFTA TAKVİMİ

Kayserispor – Gaziantep FK maçıyla Süper Lig, 22 Kasım’da yeniden başlıyor.

22 Kasım Cumartesi

• 14:30 Zecorner Kayserispor – Gaziantep FK

• 17:00 İkas Eyüpspor – Fatih Karagümrük

• 20:00 Galatasaray – Gençlerbirliği

23 Kasım Pazar

• 14:30 Göztepe – Kocaelispor

• 17:00 Beşiktaş – Samsunspor

• 17:00 Corendon Alanyaspor – Kasımpaşa

• 20:00 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe

24 Kasım Pazartesi

• 20:00 TÜMOSAN Konyaspor – Antalyaspor

• 20:00 Rams Başakşehir – Trabzonspor