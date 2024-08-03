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Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada finale yükseldi

Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 5.75'lik derecesiyle finale kalma başarısı gösterdi.

Haber Merkezi
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Milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada finale yükseldi
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler sırıkla atlama elemeleri gerçekleştirildi.

Milli atlet Ersu Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalan ilk Türk atlet olan Ersu Şaşma, bu başarısını Paris'te de tekrarladı.

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