Milli basketbolcu Alperen Şengün NBA All-Star’da! Kadroya giren ikinci Türk oldu

Alperen Şengün NBA All Star kadrosuna girdi. Houston Rockets’ın yıldızı Alperen Şengün, böylelikle NBA tarihinde NBA AllStar’a seçilen ikinci Türk oldu.

Bakan Bak ve Mehmet Okur’dan tebrik mesajı

Houston Rockets forması giyen Şengün, 2007'de All Star maçına seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıyı gösteren ikinci Türk basketbolcu oldu.

Okur sosyal medya hesabından Şengün'ü tebrik etti ve "Seninle gurur duyuyorum. Hak ettin" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da birer tebrik mesajı yayımladı.

Alperen Şengün yedeklerde olacak

NBA'de doğu ve batı konferansından en iyi oyuncular arasından seçilerek oluşturulan doğu ve batı karmaları her yıl "All-Star" adıyla eğlence amaçlı maçta oynuyor. İki takımda da 12'şer basketbolcu yer alıyor. 22 yaşındaki Alperen Şengün, 2025 All-Star müsabakasında yedeklerde olacak.

2021 yılında beri NBA'de oynayan bu sezon maç başına 19,1 sayı, 10,4 ribaunt ve 5,0 asist ortalamalarıyla oynadı ve takımını sırtlayan isimlerden birisi oldu.

2025 NBA All-Star organizasyonu, San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.

NBA All-Star maçında parkeye çıkacak 24 oyuncu şu şekilde:

Doğu Konferansı All-Star ilk 5'i

Jalen Brunson (New York Knicks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Doğu Konferansı All-Star yedekleri

Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyler Herro (Miami Heat)

Evan Mobley (Cleveland Cavaliers)

Pascal Siakam (Indiana Pacers)

Batı Konferansı All-Star ilk 5'i

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Batı Konferansı All-Star yedekleri

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

James Harden (LA Clippers)

Jaren Jackson (Memphis Grizzlies)

Alperen Şengün (Houston Rockets)

Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)