  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Milli futbolcu Arda Güler'den eski takımı Fenerbahçe'ye ziyaret
Takip Et

Milli futbolcu Arda Güler'den eski takımı Fenerbahçe'ye ziyaret

İspanya ekibi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli futbolcu Arda Güler'den eski takımı Fenerbahçe'ye ziyaret
Takip Et

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde eski takım arkadaşları, teknik ekip ve tesis çalışanlarıyla bir araya gelerek hasret giderdiği belirtildi.

Arda Güler'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho ile de buluştuğu aktarıldı.

Türk futbolunda yeni dönem! MHK Başkanı yeni sistemi açıkladıTürk futbolunda yeni dönem! MHK Başkanı yeni sistemi açıkladıSpor

 

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildiEyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, PFDK'ye sevk edildiSpor

 

Spor
Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim’den ilk açıklama geldi
Al Shabab ile anlaşan Fatih Terim’den ilk açıklama geldi
Gece yarısı açıkladılar: Suudi Arabistan takımı Al-Shabab, teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getirdi
Gece yarısı açıkladılar: Terim Suudi Arabistan'da
Türk futbolunda yeni dönem! MHK Başkanı yeni sistemi açıkladı
Türk futbolunda yeni dönem! MHK Başkanı yeni sistemi açıkladı
İmamoğlu, Bakan Bak ile görüştü: Planımızı oluşturduk
İmamoğlu, Bakan Bak ile görüştü: Planımızı oluşturduk
Anlaşma sağlandı: Fatih Terim yeni takımına imzayı atıyor! Ne kadar kazanacak?
Anlaşma sağlandı: Fatih Terim yeni takımına imzayı atıyor! Ne kadar kazanacak?
Fatih Terim'e sürpriz teklif: Anlaşma tamamlanmak üzere
Fatih Terim'e sürpriz teklif: Anlaşma tamamlanmak üzere