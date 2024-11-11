  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: 1 ay forma giyemeyecek
Takip Et

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: 1 ay forma giyemeyecek

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi. Milli oyuncunun ameliyat olması gerekirse bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: 1 ay forma giyemeyecek
Takip Et

Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında son durum belli oldu. Brighton'da forma giyen oyuncunun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.

1 ay forma giyemeyecek

NTV'nin haberine göre milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

Süper Lig’de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandıSüper Lig’de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandıSpor

 

Fenerbahçeli futbolcu Djiku, milli takım aday kadrosundan çıkarıldıFenerbahçeli futbolcu Djiku, milli takım aday kadrosundan çıkarıldıSpor

 

Spor
Süper Lig’de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Süper Lig’de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Fenerbahçeli futbolcu Djiku, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçeli futbolcu Djiku, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı stat açıklandı
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı stat açıklandı
TFF açıkladı! Çağlar Söyüncü A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
TFF açıkladı! Yıldız futbolcu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
VakıfBank görme engellilere voleybol deneyimi yaşattı
VakıfBank görme engellilere voleybol deneyimi yaşattı
Bursaspor Basketbol’un isim sponsoru Yörsan oldu
Bursaspor Basketbol’un isim sponsoru Yörsan oldu