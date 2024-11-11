Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber: 1 ay forma giyemeyecek
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı nedeniyle 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi. Milli oyuncunun ameliyat olması gerekirse bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.
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Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında son durum belli oldu. Brighton'da forma giyen oyuncunun sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi.
1 ay forma giyemeyecek
NTV'nin haberine göre milli oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay süreyle formasından uzak kalması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı ameliyatsız çözüme kavuşturulamazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.
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