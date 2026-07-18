Eski milli futbolcu transferi duyurdu! Yıldız futbolcu Salah adım adım Beşiktaş'a gidiyor

Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ın menajeri Süper Lig devi için Türkiye'ye geldi. Beşiktaş ve Salah cephesinin maaş teklifleri ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların Mısırlı yıldızla gerçekleştirdiği ilk görüşme olumlu geçti. Salah cephesinin yıllık 15 milyon Euro talep ettiği iddia edilmişti. Beşiktaş'ın ise Salah'a 10 milyon euro maaş ve 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

Salah transferini milli futbolcu duyurdu

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'den Salah'la ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

NOW Spor'da konuşan Reçber, Serdal Adalı'nın Mısırlı yıldızla anlaştığını öne sürdü.

Reçber, "Başkan, Salah'ı bitirmiş. Bilgiye dayalı söylüyorum. Ben, başkanın ifadesini gördüm, beden dili… Serdal ağabeyi tanıyorum ben" dedi.