Milli maç ne zaman hangi kanalda? Dünya kupası heyecanı dorukta! Türkiye Avustralya maçı saat kaçta, bugün mü?

Milli maç ne zaman hangi kanalda? 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A Milli Takım için Avustralya karşılaşmasıyla başlıyor. D Grubu'ndaki ilk mücadelesine çıkacak olan Türkiye'nin mücadeleye hazır olması futbolseverlerde büyük heyecan yaratırken, maçın ABD'de oynanacak olması nedeniyle yayın saati ve kanal bilgileri de merak konusu oldu. Peki milli maç ne zaman, Türkiye-Avustralya maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasına ilişkin bütün ayrıntılar...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk grup sınavına 14 Haziran 2026 Pazar günü çıkacak.

Ay-yıldızlılar, D Grubu’ndaki açılış mücadelesiyle Avustralya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye saatiyle 07.00’de başlayacak mücadele, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda oynanacak.

TÜRKİYE MAÇI ŞİRESİZ Mİ?

Karşılaşma futbolseverler tarafından TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA BUGÜN MÜ?

2026 Dünya Kupası’nda grup aşamasına Avustralya maçıyla başlayacak olan A Milli Takım, turnuvadaki ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Kritik mücadelede millilerin hedefi, gruba galibiyetle başlamak olacak.

Türkiye’nin grup etabındaki maç programı da belli oldu. Ay-yıldızlı ekip, Avustralya karşılaşmasının ardından Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI FİKSÜTÜRÜ

Avustralya - Türkiye | 14 Haziran 2026 Pazar | 07.00

Türkiye - Paraguay | 20 Haziran 2026 | 06.00

Türkiye - ABD | 26 Haziran 2026 | 05.00

Milliler, grup aşamasındaki son maçına ise ABD karşısında çıkacak. Bu karşılaşmayla beraber Türkiye, Dünya Kupası grup etabındaki üç maçlık fikstürünü tamamlamış olacak.