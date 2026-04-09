Milli maçta kalp krizi geçiren gazeteci Harun Koç hayatını kaybetti
Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki Macaristan ile oynadığı maçı takip eden internetten yayın yapan yerel televizyon sahibi Harun Koç (53), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO Cup 2026 kapsamındaki 5’inci maçında Aksaray Hasandağı Spor Salonu'nda Macaristan ile karşılaştı. Karşılaşmayı kamerasıyla kaydedip, maç sonu sitesinden yayınlamak isteyen 2 çocuk babası Harun Koç, çekim yaptığı sırada aniden fenalaşıp yere yığıldı.
Harun Koç'un yere yığıldığını gören seyirciler, salonda bulunan sağlık ekiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Harun Koç, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Koç, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.