Milli motosikletçi Oğuz Taşhan’dan çifte şampiyonluk

Milli motosikletçimiz, Hardline Nutrition sporcusu Oğuz Taşhan, Avrupa pistlerinde Türkiye’ye çifte şampiyonluk gururu yaşattı. Taşhan, Uluslararası SSP300 kategorisindeki ilk sezonu olan 2026’da mücadele ettiği üç şampiyonada iki şampiyonluk ve bir ikincilik elde ederek tarihe geçti.

Bulgaristan’ın Samokov kentindeki A1 Motor Park Pisti’nde 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen iki yarışı da birincilikle tamamlayan Taşhan, ilk uluslararası SSP300 sezonunu iki şampiyonlukla taçlandırdı. FIM Avrupa Supersport 300 Kupası ve Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası’nda SSP300 kategorisinin şampiyonu olan Türk sporcu, BMU Avrupa Pist Şampiyonası’nı ise şampiyonun yalnızca bir puan gerisinde, genel klasman ikincisi olarak tamamladı. Taşhan böylece hem Avrupa Şampiyonu hem de Adriyatik Ülkeleri Şampiyonu olarak tarih yazdı. Balkan Ülkeleri klasmanında ise bir puan farkla ikinci oldu. Taşhan’ın ilk sezonunda kazandığı iki şampiyonluk, kendisi ve emeği geçen herkes için büyük bir sevinç, Türkiye için ise gurur kaynağı oldu.

25 puanı silindi ama mücadeleden vazgeçmedi

Oğuz Taşhan’ın yalnızca kazandığı kupalar değil, zorluklar karşısındaki mücadelesi de sezona damga vurdu. FIM Avrupa Supersport 300 Kupası ve Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası’nda sezon içinde 25 puanının silinmesine rağmen genel klasmanda zirveye yükselen Türk sporcu, sonraki yarışlarda elde ettiği sonuçlarla şampiyonluk yarışından hiç kopmadı. Taşhan’ın başarısı, uluslararası arenada yarışmayı hayal eden genç Türk sporcular için de ilham veren bir örnek oldu. Avrupa pistlerinde kazanılan bu kupalar, Türk motosiklet sporunun başarılarına yenilerini ekledi.