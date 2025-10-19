Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, öğle saatlerinde gerçekleşen superpole yarışında Nicolo Bulega tarafından yarış dışı bırakıldığı için Jerez'deki son yarışa 10. cepten başladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Bulega, yerini korumayı başaramadı ve Alvaro Bautista liderliği aldı.

Motorsport'un haberine göre Bulega üçüncülüğe gerilerken, Toprak Rozgatlıoğlu temiz bir startla sekizinciliğe yükseldi. Bir tur sonra Bulega liderliğe yükselse de Toprak Razgatlıoğlu üç basamak daha yükselerek beşinciliği aldı ve yarışın başlangıcından bu yana en fazla sıra kazanan isim oldu.

Seans ilerledikçe Razgatlıoğlu yükselmeye devam etti ve 12 tur kala podyumun son basamağına kadar yükseldi.

Birkaç dakika sonra Lukas Tulovic, kaza yaparak yarışa veda etti.

Damalı bayrak sallandığında Nicolo Bulega yarışı kazansa ve Toprak üçüncü olsa da, Toprak Razgatlıoğlu superpole yarışında yarış dışı bırakılmasına rağmen 2025 Superbike Dünya Şampiyonluğuna ulaştı.

Alvaro Bautista ikinci, Xavi Vierge dördüncü ve Andrea Locatelli beşinci oldu.