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Milli okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı

Milli sporcu Mete Gazoz, Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya etabında klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı.

Haber Merkezi
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Milli okçu Mete Gazoz altın madalya kazandı
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Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası'nda klasik yay erkekler finalinde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı. Başarılı sporcu, finaldeki galibiyetiyle organizasyonda altın madalyanın sahibi oldu.

Altın madalya töreninde İstiklal Marşı okunurken, Türk bayrağı göndere çekildi. Mete Gazoz'un şampiyonluğu, Türk okçuluğunun uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

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