Milli sporcu Görkem Öçal Avrupa şampiyonu oldu
Milli masa tenisçi Görkem Öçal, Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda İsveçli rakibi Emil Ellermann'ı 4-0 mağlup ederek 15 yaş altı tek erkeklerde Avrupa şampiyonu oldu.
Milli masa tenisçi Görkem Öçal, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda 15 yaş altı tek erkekler kategorisinde birinci oldu.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gondomar kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Görkem Öçal, 15 yaş altı tek erkekler kategorisi finalinde İsveçli Emil Ellermann'ı 4-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.