  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Milli Sporcu Nefise Delikurt, tarih yazmaya devam ediyor
Takip Et

Milli Sporcu Nefise Delikurt, tarih yazmaya devam ediyor

Milli sporcu Nefise Delikurt, Muay Thai’nin en prestijli organizasyonlarından ONE Championship’te bir kez daha tarih yazdı. Daha önce bu organizasyonda galip gelen ilk ve tek Türk kadın sporcu unvanını kazanan Delikurt, bu başarısını atomweight sıkletinde Çinli rakibi Liu Yuer’i puanla yenerek korumayı başardı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli Sporcu Nefise Delikurt, tarih yazmaya devam ediyor
Takip Et

Bangkok’ta Lumpinee Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede üstün teknik ve kondisyonuyla dikkat çeken Delikurt, bu galibiyetle büyük bir moral ve prestij kazanmış oldu.

Bir Adım Var Vakfı’nın koşulsuz desteğiyle hazırlanan Delikurt, kariyerinde henüz mağlubiyeti olmayan başarılı bir serüvene sahip; çıktığı 19 maçın hepsini kazanmış durumda.

Daha önce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kamboçya’da düzenlenen Khun Khemer organizasyonunda Brezilyalı ve Fransız rakiplerini yenerek “Kamboçya Dövüş Kraliçesi” unvanını ve “Ejder Tacı”nı kazanan Delikurt, Türk kadın sporunda elde ettiği başarılarla herkesi gururlandırıyor.

Önümüzdeki maçını Şubat ayında yapması planlanan Nefise Delikurt, hem Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme çıtasını yükseltmeye devam ediyor hem de kadın sporcular için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Dünya Şampiyonluğu, Dünya İkinciliği ve Avrupa Üçüncülüğü bulunuyor

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümünden 2024 yılında mezun olan Delikurt, Muaythai branşında yarıştı, FISU Kombat Games Üniversitelerarası Muaythai Dünya Şampiyonu oldu, iki kez Muaythai Dünya İkinciliği ve Muaythai Avrupa Üçüncülüğü elde etti, yedi kez Türkiye Şampiyonu oldu. 24 yaşındaki başarılı sporcu amatör kariyerinde WMC galibiyeti ve Kamboçya Battle Queen unvanını kazandı, profesyonel kariyerinde ise ONE Championship’de galibiyet kazanan ilk ve tek Türk kadın sporcu unvanına sahip.

Türk kadın sporu yükselişe geçti

Delikurt’un bu başarısı, Türk kadın sporcularının uluslararası arenadaki yükselişine de dikkat çekiyor. Son yıllarda voleybol, boksta ve judoda elde edilen dünya çapındaki şampiyonlukların ardından Nefise Delikurt’un ringdeki zaferi, Türk kadın sporunun gücünü bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Bu başarı, genç kızlara ilham vererek sporun her branşında yeni zaferlerin kapısını aralıyor.

2025-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı2025-YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladıEğitim
Nüfusa oranla en fazla esnaf Burdur’daNüfusa oranla en fazla esnaf Burdur’daEkonomi

 

Spor
Ali Koç'tan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" iddiasına yanıt
Ali Koç'tan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" iddiasına yanıt
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması: Kariyerimin en zor yılıydı
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması: Kariyerimin en zor yılıydı
MHK duyurdu: İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı uygulaması yeniden başlayacak
MHK duyurdu: İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı uygulaması yeniden başlayacak
İddia | Ali Koç, Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon TL'sini geri aldı
İddia | Ali Koç, Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon TL'sini geri aldı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mağlup başladı
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne mağlup başladı
Cumhurbaşkanlığı Kupası Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe'nin
Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin