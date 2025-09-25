Milli Sporcu Nefise Delikurt, tarih yazmaya devam ediyor

Bangkok’ta Lumpinee Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede üstün teknik ve kondisyonuyla dikkat çeken Delikurt, bu galibiyetle büyük bir moral ve prestij kazanmış oldu.

Bir Adım Var Vakfı’nın koşulsuz desteğiyle hazırlanan Delikurt, kariyerinde henüz mağlubiyeti olmayan başarılı bir serüvene sahip; çıktığı 19 maçın hepsini kazanmış durumda.

Daha önce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kamboçya’da düzenlenen Khun Khemer organizasyonunda Brezilyalı ve Fransız rakiplerini yenerek “Kamboçya Dövüş Kraliçesi” unvanını ve “Ejder Tacı”nı kazanan Delikurt, Türk kadın sporunda elde ettiği başarılarla herkesi gururlandırıyor.

Önümüzdeki maçını Şubat ayında yapması planlanan Nefise Delikurt, hem Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme çıtasını yükseltmeye devam ediyor hem de kadın sporcular için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Dünya Şampiyonluğu, Dünya İkinciliği ve Avrupa Üçüncülüğü bulunuyor

Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümünden 2024 yılında mezun olan Delikurt, Muaythai branşında yarıştı, FISU Kombat Games Üniversitelerarası Muaythai Dünya Şampiyonu oldu, iki kez Muaythai Dünya İkinciliği ve Muaythai Avrupa Üçüncülüğü elde etti, yedi kez Türkiye Şampiyonu oldu. 24 yaşındaki başarılı sporcu amatör kariyerinde WMC galibiyeti ve Kamboçya Battle Queen unvanını kazandı, profesyonel kariyerinde ise ONE Championship’de galibiyet kazanan ilk ve tek Türk kadın sporcu unvanına sahip.

Türk kadın sporu yükselişe geçti

Delikurt’un bu başarısı, Türk kadın sporcularının uluslararası arenadaki yükselişine de dikkat çekiyor. Son yıllarda voleybol, boksta ve judoda elde edilen dünya çapındaki şampiyonlukların ardından Nefise Delikurt’un ringdeki zaferi, Türk kadın sporunun gücünü bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Bu başarı, genç kızlara ilham vererek sporun her branşında yeni zaferlerin kapısını aralıyor.