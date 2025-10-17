Milli sporcu Şahika Ercümen Gazze için daldı, dünya rekoru kırdı
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze'ye destek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği 107 metrelik dalışla, değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan dünya rekorunu yeniledi.
Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla değişken ağırlık paletsiz kategoride dünya rekoru kırdı.
107 metre derinliğe inen milli sporcu, kendi dünya rekorunu geliştirdi.
