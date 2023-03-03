  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Spor
  3. Milli sporcudan bronz madalya
Takip Et

Milli sporcudan bronz madalya

Milli judocu Tuğçe Beder, Özbekistan'da bronz madalya kazandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Milli judocu Tuğçe Beder, Özbekistan'da düzenlenen Grand Slam Turnuvası'nda, kadınlar 48 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'teki organizasyonun ilk gününde ay yıldızlı judocu Tuğçe Beder, bronz madalya mücadelesinde İspanyol Laura Martinez Abelenda ile karşılaştı.

Milli judocu, Abelenda'yı ipponla yenerek, kürsünün üçüncü basamağına çıkıp bronz madalyayı boynuna taktı.

TFF, Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gittiTFF, Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gittiSpor

 