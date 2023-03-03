Milli sporcudan bronz madalya
Milli judocu Tuğçe Beder, Özbekistan'da bronz madalya kazandı.
Milli judocu Tuğçe Beder, Özbekistan'da düzenlenen Grand Slam Turnuvası'nda, kadınlar 48 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'teki organizasyonun ilk gününde ay yıldızlı judocu Tuğçe Beder, bronz madalya mücadelesinde İspanyol Laura Martinez Abelenda ile karşılaştı.
Milli judocu, Abelenda'yı ipponla yenerek, kürsünün üçüncü basamağına çıkıp bronz madalyayı boynuna taktı.
🇹🇷 Milli judocu Tuğçe Beder, Özbekistan'da düzenlenen Grand Slam Turnuvası'nda, kadınlar 48 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. pic.twitter.com/ei9vQb4NmN— AA SPOR (@aa_spor) March 3, 2023