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Milli Takım maçlarının yeni yayıncısı belli oldu

Saran Media Group ve UEFA, 2024-2028 yılları arasında UEFA Milli Takım Futbolu’nu kapsayan içerikler için uzun soluklu bir ortaklık üzerine anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi
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Milli Takım maçlarının yeni yayıncısı belli oldu
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UEFA ile yapılan anlaşma ile, UEFA Uluslar Ligi 2024/25 ve UEFA Uluslar Ligi 2026/27, UEFA Uluslar Ligi Finalleri 2025 ve UEFA Uluslar Ligi Finalleri 2027, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve UEFA EURO 2028 Avrupa Elemeleri, Uluslararası Hazırlık Maçları ve UEFA EURO 2028 turnuvasının Türkiye’deki yayın hakları Saran Media Group’un oldu.

Bu kapsamda, Saran Media Group, milli maçların Türkiye’de, canlı ve bant yayını ile özetlerinin TV ve dijital yayın haklarının münhasıran sahibi oldu.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, yapılan anlaşmadan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "UEFA ile olan yayın ortaklığımızdan gurur duyuyoruz. A Milli Takımı’mızın maçlarını, tüm milli maçları ve EURO 2028 turnuvasının yayın haklarını aldığımız için çok mutluyuz.” dedi.

Milli Takımın 40 maçının yayın hakkı Saran Group’ta

Saran Group, Milli Takımın Euro 2028’e kadar oynayacağı 40 milli maç ve Euro 2028’e katılmaya hak kazanması durumunda oynayacağı maçların yayın haklarının sahibi oldu. Türk Milli Takımı 2024 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikişer karşılaşma oynayacak ve gruptaki ilk maçına 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak.

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