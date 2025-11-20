Milli Takım play-off rakibi kim? Dünya Kupası eleme maçlarında ev sahibi Türkiye mi?
Milli Takım play-off rakibi kim? Amerika, Kanada ve Meksika’nın müşterek yapacağı FIFA 2026 Dünya Kupası için Avrupa Elemeleri play-off kura çekimi İsviçre’de düzenlendi. Çekilen kuraların sonrasında A Milli Futbol Takımımızın yarı final ve olası finalde karşılaşacağı rakipler netleşti.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu İspanya’nın sonrasında ikinci sırada bitiren milliler, dev turnuvaya dahil olabilmek adına Mart 2026’da play-off maçı oynayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak maçların ardından Dünya Kupası’na katılacak son 4 takım tespit edilecek. Peki Milli Takım play-off rakibi kim? Dünya Kupası eleme maçlarında ev sahibi Türkiye mi? İşte tüm detaylar...
Milli Takım play-off rakibi kim?
Kura çekimine 1. torbadan katılan A Milli Takım, yarı finalde Romanya ile eşleşti.
Dünya Kupası eleme maçlarında ev sahibi Türkiye mi?
Yarı final maçı Türkiye’de oynanacak.
Türkiye, Romanya’yı elemesi halinde Slovakya – Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda final maçına çıkacak.
Finali kazanan takım, 2026 Dünya Kupası bileti alacak.
Play-Off Maç takvimi
Yarı finaller: 26 Mart 2026
Finaller: 31 Mart 2026
Yarı finalde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar kendi sahalarında oynarken, final maçlarının ev sahibi kura ile belirleniyor.
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından A Milli Takım’ın yolu netleşmiş durumda:
Önce iç sahada Romanya, ardından olası finalde Slovakya veya Kosova deplasmanı…
Milliler, iki maçı da kazanması halinde 2026 Dünya Kupası vizesini alacak.