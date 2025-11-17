Milli Takım'da sakatlık: Kaan Ayhan ve Aral Şimşir kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, ağrıları devam ettiği için İspanya kafilesinde yer alamayacak. Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, Ay-yıldızlıların aday kadrosuna dahil edildi.

Milli Takım'da daha önce de kaptan Hakan Çalhanoğlu aday kadrodan çıkartılmıştı.

İki ismin hafif ağrısı bulunuyor

A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın hafif ağrıları bulunuyor. İki futbolcunun durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Bulgaristan'ı konuk etti.

Ay-yıldızlılarda 61. dakikada Zeki Çelik'in yerine oyuna giren Kaan Ayhan, 81. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Kaan Ayhan'ın yerine Atakan Karazor oyuna dahil oldu. Milliler maçtan 2-0 galip ayrıldı.