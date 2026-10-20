Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor: Dört senelik anlaşmayı duyurdu

Türkiye A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) tecrübeli teknik adamla dört yıllık sözleşme imzalayacak.

Son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Yalçın, geçen sezonun bitiminde kulüpten ayrılmıştı. Sergen Yalçın için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

"Hepimiz için hayırlı olsun"

Sergen Yalçın, KAFA Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz için hayırlı olsun. Bu görev çok önemli bir görev. Son 2-3 günde gelişmeler oldu. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Kulüp takımlarının çok üzerindedir.

Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. Benim için de gurur verici. 'Hayır' deme lüksümüz zaten yok. Halkımızın desteğiyle inşallah başarılı bir milli takım yolu bizi bekliyordur.

İbrahim Başkan ile zaten dostluğumuz var. Aradı, konuştuk ve bende olumlu baktım. Daha maaşımı bile konuşmadım. Çok önemli değil ki bu konular Milli Takım olunca. 4 sene anlaştık öyle. Konu Milli Takım olunca her şey geride kalır.''

TFF de saat 15:00'teki toplantının ardından Sergen Yalçın'ı resmen açıklayacak.

Teknik direktörlük kariyeri

Teknik direktörlük kariyerine Gaziantepspor'da başlayan tecrübeli teknik adam daha sonra sırasıyla, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Beşiktaş (2) ve Antalyaspor'da görev yaptı.

Beşiktaş'taki ilk döneminde 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın teknik adamlık kariyerinde toplam 286 maça çıktı. Bu maçların 124'ünden galip ayrılan Yalçın, 72 beraberlik ve 90 mağlubiyet yaşadı.