Milli Takım'ın dünya sıralamasındaki yeri açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 25. sırada yer aldı. Böylece Milli Takım dünya futbolundaki istikrarlı seyrini sürdürdü.

Milli Takım'ın dünya sıralamasındaki yeri açıklandı
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA’nın aralık ayı itibarıyla açıkladığı dünya sıralamasında 25. basamaktaki yerini korudu. Güncel klasmanda 1582,69 puana sahip olan ay-yıldızlı ekip, önceki sıralamaya göre konumunda değişiklik yaşamazken, dünya futbolundaki istikrarlı seyrini sürdürdü.

İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi. Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026'da açıklanacak.

