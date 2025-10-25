  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Milli tekvandocu Elif Sude Akgül, dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı
Takip Et

Milli tekvandocu Elif Sude Akgül, dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli tekvandocu Elif Sude Akgül, dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı
Takip Et

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Wuxi kentindeki organizasyonunun ikinci gününde milli sporcular Elif Sude Akgül ve Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı.

Kadınlar 49 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Elif Sude, ikinci turda Andorra'dan Naiara Linan Pardo'yu, üçüncü turda Avustralya'dan Saffron Tambyrajah'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Almanya'dan Supharada Ateşli'yi mağlup eden Elif Sude, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Xiaolu Fu'yu geçerek adını finale yazdırdı.

Elif Sude Akgül dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Sakatlığı da bulunan Elif Sude Akgül, finalde Tayvanlı You-yun Liu'ya mağlup oldu ve gümüş madalya aldı.

Alt yaşlarda Avrupa şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki milli sporcu, katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Ömer Faruk Dayıoğlu ise İranlı Mahdi Hajimousaei ile yaptığı üçüncü tur maçını kaybederek şampiyonaya veda etti.

Lezzetli ve sağlıklı bir kış meyvesi: Mandalinanın şifalı dünyasıLezzetli ve sağlıklı bir kış meyvesi: Mandalinanın şifalı dünyasıYaşam
Dalgalı piyasalarda riskten koruma stratejisi: HedgeDalgalı piyasalarda riskten koruma stratejisi: HedgeEkonomi

 

 

Spor
Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!
Fenerbahçe'nin borcu belli oldu!
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
Gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti
İsrail medyası Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti
İsrail medyası Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti
Futbol borsasında lider Benfica, Manchester United dibe vurdu
Futbol borsasında lider Benfica, Manchester United dibe vurdu
PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası
PFDK'dan Göksel Gümüşdağ'a 15 gün hak mahrumiyeti cezası
Yasadışı bahis soruşturması NBA'e sıçradı: Yıldız basketbolcu ve antrenör tutuklandı
Yasadışı bahis soruşturması NBA'e sıçradı: Yıldız basketbolcu ve antrenör tutuklandı