Milli tekvandocu Eminey Göğebakan, dünya şampiyonu oldu
Milli tekvandocu Emine Göğebakan, kadınlar 46 kiloda dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Emine Göğebakan ilk turu maç yapmadan geçti.
Göğebakan, sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükseldi.
Finalde Rus Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı.
Emine Göğebakan böylece Türkiye'ye, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.