  Milli Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu
Milli Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, Çin’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 53 kilo finalinde rakibini 2-0 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Milli Tekvandocu Merve Dinçel Kavurat üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu
Çin’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye'yi kadınlar 53 kilogram kategorisinde temsil eden milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, büyük bir başarıya imza attı.

Finalde Suudi Arabistanlı sporcu Dünya Ali Abutaleb ile karşılaşan Dinçel Kavurat, rakibini 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bu sonuçla Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

