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Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, adını yarı finale yazdırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'i yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Haber Merkezi
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Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, adını yarı finale yazdırdı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocumuz Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67kg çeyrek finalinde Ürdün'den Rama Abo-Alrub'u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Sporcumuz, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile saat 17.21'de karşı karşıya gelecek.

Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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