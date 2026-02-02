Milli tenisçi Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 33 basamak birden yükseldi
Avustralya Açık'taki başarıl performansıyla dikkat çeken Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 79'unculuğa yükseldi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında 33 basamak tırmanarak 79'unculuğa yerleşti.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirlenen klasman, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tamamlanmasının ardından güncellendi.
Avustralya Açık öncesi 112. sırada yer alan Zeynep, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya çıktı.
23 yaşındaki Sönmez, geçen yıl dünya sıralamasında 69'unculuğa yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.