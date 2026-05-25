  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a veda etti
Takip Et

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a veda etti

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) ana tablodan katılan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda Avustralyalı Daria Kasatkina'ya 2-0 yenilerek elendi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a veda etti
Takip Et

Dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükselen Zeynep Sönmez, Paris'te düzenlenen organizasyonda ana tablo mücadelesinin ilk turunda, dünya 53 numarası Daria Kasatkina ile karşılaştı.

Zeynep Sönmez, bu sene 130. kez düzenlenen dünyanın en prestijli 4 grand slam turnuvasından biri olan Roland Garros'nun ilk turunda Daria Kasatkina'ya 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Dünya basını CHP'deki krizi manşetlere taşıdı: "Yargı müdahalesi ve demokrasi testi'Dünya basını CHP'deki krizi manşetlere taşıdı: "Yargı müdahalesi ve demokrasi testi'Gündem
Kurban Bayramı'nda et tüketimi ve saklama koşullarında nelere dikkat edilmeli?Kurban Bayramı'nda et tüketimi ve saklama koşullarında nelere dikkat edilmeli?Gündem