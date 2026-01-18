Milli tenisçi Zeynep Sönmez tarihe geçti! Avustralya Açık'ta ikinci tura yükseldi
Avustralya Açık ilk tur maçında Zeynep Sönmez, dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı setlerde 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi. Milli sporcu, Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu.
Millî tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık tek kadınlar ilk tur karşılaşmasında dünya 11 numarası ve 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.
TSİ 07:20'de oynanan maçta ilk seti 7-5 alan Sönmez, ikinci seti 4-6 kaybettikten sonra karar setini 6-4 kazanarak tur atladı.
23 yaşındaki milli sporcu, Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu.
İlk sette geri dönüş
23 yaşındaki Zeynep Sönmez, ilk sette 5-2 geriye düşmesine rağmen üst üste kazandığı oyunlarla seti 7-5 alarak maça ortak oldu.
Karar setinde üstünlük
İkinci seti 4-6 kaybeden milli tenisçi, üçüncü sette hem mental hem de fiziksel üstünlüğünü sahaya yansıttı. Kritik anlarda sergilediği performansla seti 6-4 kazanarak maçı 2-1 tamamladı.
Wimbledon sonrası rövanş
İkili, 2025 Wimbledon'da da karşılaşmış ve Zeynep Sönmez mücadeleyi 2-0 kaybetmişti.
Elemelerden ana tabloya
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinin finalinde Rus Anastasia Gasanova'yı 6-3, 6-2 yenerek ana tabloya yükselmişti.
Dünya 112 numarası olan 23 yaşındaki sporcu, elemelerde oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanarak 2025'ten sonra bir kez daha Avustralya Açık ana tablosunda yer almıştı.