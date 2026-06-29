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Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon'da ikinci turda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın ilk turunda 28 numaralı seribaşı Amerikalı Ann Li'yi 2-1 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Haber Merkezi
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon'da ikinci turda
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon Açık'ta milli tenisçi Zeynep Sönmez ilk turda turnuvanın 28 numaralı seribaşı Amerikalı Ann Li ile karşılaştı. Sönmez, Li'yi 7-5, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Sönmez, ikinci tura yükseldi.

Dünya sıralamasının 51'inci basamağındaki Sönmez, ikinci turda Amerikalı Claire Liu ve Belçikalı Hanne Vandewinkel maçının galibiyle karşılaşacak.