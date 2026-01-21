  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık 3. turundaki rakibi belli oldu
Takip Et

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık 3. turundaki rakibi belli oldu

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın 3. turunda Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık 3. turundaki rakibi belli oldu
Takip Et

Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde dünya 94 numarası Putintseva ile klasmanın 60. basamağındaki Elsa Jacquemot karşılaştı. Fransız rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Putintseva tur atladı.

Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

23 yaşındaki Sönmez, karşılaşmayı kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar etkili olacak! İşte hava durumu tahminleriMeteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar etkili olacak! İşte hava durumu tahminleriGündem
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Altın yükselişini sürdürüyor: Jeopolitik gerginlikler altını zirveye taşıdıAltın yükselişini sürdürüyor: Jeopolitik gerginlikler altını zirveye taşıdıAltın Haberleri
Trump'ın uçağında elektik arızası tespit edildi! ABD'ye geri döndüTrump'ın uçağında elektik arızası tespit edildi! ABD'ye geri döndüDünya

 