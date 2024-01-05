Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken Alperen Şengün paylaşımı
Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş'ten NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'le ilgili paylaşım geldi. 21 yaşındaki Milli yıldızımız Şengün NBA All-Star halk oylamasında 335 bin oy almış ve Batı Konferansı ön alan oyunları arasında yedinci sırada yer almıştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, NBA'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Alperen Şengün'le ilgili paylaşım yaptı. Güneş, Alperen Şengün'e desteğini iletirken yaptığı paylaşıma 'proud' (gurur) notunu düştü.
Zehra Güneş'in paylaştığı videoda Alperen Şengün'ün takım arkadaşının milli basketbolcumuz için "Şengün All-Star" dediği anlar yer aldı.
Güneş ayrıca 2024 NBA All-Star oylamalarının linkini paylaşıp Alperen Şengün'ü etiketledi.
21 yaşındaki Milli basketbolcumuz Şengün, NBA All-Star halk oylamasında 335 bin oy aldı ve Batı Konferansı ön alan oyunları arasında yedinci sırada yer aldı.