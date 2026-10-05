Milliler İtalya'da yıkıldı
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında A Milli Takımımız deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.
Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İtalya'ya konuk oldu. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Scamacca, 64. dakikada Calafiori ve 87. dakikada Pio Esposito kaydetti. Milli Takımımızın tek golünü 61. dakikada Aral Şimşir attı.
Bu sonucun ardından İtalya puanını 7'ye yükseltirken Millilerimiz, sıfır puanda kaldı.
Grubun beşinci maçında A Milli Takım, 12 Kasım'da Belçika'yı konuk edecek.