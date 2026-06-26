Milliler son dakika gol attı, turnuvayı 3 puanla bitirdi
A Milli Takım, Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 yendi. Milliler turnuvayı 3 puanla grup sonuncusu olarak tamamladı
2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında Türkiye, turnuvanın ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamladı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk yarısını 2-1 önde bitirdiği müsabakadan 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
Karşılaşmada ABD'nin gollerini 3. dakikada Auston Trusty ve 49. dakikada Sebastian Berhalter kaydederken, A Milli Takım'ın golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+7'de Kaan Ayhan'dan geldi.
Karşılaşmada Milliler'in ilk golünü kaydeden Arda Güler, Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. Önceki rekor Emre Belözoğlu'na aitti.
Bu sonuçla ay-yıldızlılar grubu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 4. sırada tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, grupta Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0'lık skorlarla kaybetti. ABD ise 6 puanla grup liderliğini alarak adını son 32 takım arasına yazdırdı.