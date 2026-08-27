MKE Ankaragücü, Kayın Su ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017'den bu yana devam eden anlaşma yeni sezon öncesi yenilendi. Düzenlenen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İlhami Alparslan ve Kayın Su Ankara Şube Müdürü Selçuk Özdemir katıldı.

Kulüp başkanı Alparslan, sarı-lacivertli kulübe verilen destekten ötürü Kayın Su'ya teşekkür ederek, "Bu değerli işbirliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Sarı-lacivert sevdamız güçlü işbirlikleriyle devam edecek." diye konuştu.

Özdemir ise "Ankara'nın en büyük markası Ankaragücü'müze yıllardır sponsor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Biz bu desteği bir ticari zorunluluk olarak asla görmüyoruz, tamamen Ankaragücü sevdamızla yapıyoruz. Her zaman Ankaragücü'nün yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.