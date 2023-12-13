MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler taburcu edildi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut, Meler'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Herkese geçmiş olsun. Gayet güzel şekilde taburcu ettik. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Gözündeki şişlik haricinde bir şey kalmadı. Kendisi sporcu olduğu için fıtık oluyor. Travma nedeniyle boynunda düzleşme olmuş" dedi.

Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etmişti.