MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan ve 7 haftada 6 puanda kalan sarı-lacivertlilerde, Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik yenilgi sonrası Tolunay Kafkas'la yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin başına 23 Mart'ta geçen Tolunay Kafkas, başkent ekibiyle ilk maçına Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan'da Başakşehir karşısında çıktı. Kafkas'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başında bulunduğu 21 maçta MKE Ankaragücü sadece 6 galibiyet alabildi.

Bu 21 maçta sarı-lacivertliler, 6 defa beraberlik ve 9 kez de yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de 18 maçta 5 galibiyet

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de Kafkas döneminde 18 maçta 5 kez kazanabildi.

Sarı-lacivertliler 6 aylık süreçte Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.