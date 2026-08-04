Mohamed Salah Trabzonspor'da... Geliş tarihini bile verdiler

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İddiaya göre bordo-mavili ekip, Mısırlı futbolcuyla anlaşmaya vardı ve taraflar arasında resmi sözleşme imzalandı. Yıldız oyuncunun 5 Ağustos'ta özel uçakla Trabzon'a gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Anlaşma sürecinde sona gelindi

Trabzonspor'un bir süredir yürüttüğü Mohamed Salah transfer görüşmelerinde önemli mesafe kat ettiği öne sürüldü. İddialara göre bordo-mavili kulüp, deneyimli futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Transfer sürecine ilişkin resmi işlemlerin tamamlanma aşamasında olduğu belirtildi.

Resmi sözleşmenin imzalandığı öne sürüldü

61 Saat'in haberine göre Trabzonspor, Mohamed Salah ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Haberde, Mısırlı yıldızın resmi sözleşmeye imza attığı ve transferin önemli ölçüde sonuçlandığı bilgisine yer verildi.

Gözler Trabzon'a gelişinde

İddiaya göre Mohamed Salah'ın 5 Ağustos Çarşamba günü özel uçakla Trabzon'a gelmesi planlanıyor. Öte yandan bordo-mavili taraftarların, dünya yıldızını karşılamak için kapsamlı bir karşılama organizasyonu hazırlığında olduğu ifade edildi.