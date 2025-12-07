Monaco-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın salı günü deplasmanda Monaco ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Hollandalı Allard Lindhout yapacak. Karşılaşmada Belçika'dan Bram Van Driessche VAR, Almanya'dan Benjamin Brand ise AVAR olarak görev alacak.

Zorlu mücadele 9 Aralık salı günü oynanacak ve TSİ ile 23:00'te başlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son iç saha maçında Union SG karşısında sahadan 1-0'lık skorla sahadan mağlup ayrılmıştı. Lig aşamasını ilk 8'de bitirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar Monaco'ya karşı puan veya puanlar almak istiyor.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre maç için çalışmalar devam ediyor. Dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

5'e 2 pas çalışmasının ardından koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.