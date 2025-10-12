  1. Ekonomim
Montella, Adana'nın vergi rekortmeni oldu

Adana'da 2024 yılı vergi rekortmenleri listesi açıklandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella verdiği 60.8 milyon TL vergiyle ilk sırada yer aldı.

Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılı gelir vergisi rekortmenlerini açıkladı.

Listenin ilk sırasında dikkat çeken bir isim yer aldı.

Adana Defterdarlığı’nın web sitesinde yer alan listeye göre; Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Montella, maaş ve huzur hakkından verdiği vergiyle vergi rekortmeni oldu.

Montella'nın yayımlanan listede 60 milyon 814 bin 988 TL ve 12 kuruş vergi ödediği görüldü. 

2. ve 3. sırada yer alan isimler adının açıklanmasını istemezken; Turunçgil yetiştiren Bülent Özler ise 19.7 milyon TL vergi ödeyerek 4. sırada yer aldı.

5. sırada yer alan Ziya Kıvanç ise, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle 18.3 milyon TL vergi ödedi.

İşte o liste

Montella, Adana'nın vergi rekortmeni oldu - Resim : 1

Adana'nın vergi rekortmeni Montella 2 Eylül 2021-30 Haziran 2023 tarihleri arasında Adana Demirspor teknik direktörü olarak görev alıyordu. 

2 ilde futbolcular vergi rekortmeni oldu

Tarım ve sanayi kentlerinden Sivas’ta 2024 yılı vergi rekortmeni listesinde Sivasspor’un Yunan orta saha oyuncusu Charilaos Charisis ikinci sırada yer aldı. Charisis, 2024 yılı içerisinde 7 milyon 650 bin liralık vergi ödedi.

Konya’da da Konyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Haubert Sitya 12 milyon 567 bin lira vergi ödeyerek listede 12. sırada yer aldı.

Sözcü'nün aktardığına göre, Konyaspor’daki bir başka oyuncu Alassane Ndao, 6 milyon 713 bin lira vergiyle listenin 27. sırasında yer alırken; Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin TL ile 50. sırada kendine yer buldu.

