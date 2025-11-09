  1. Ekonomim
Fenerbahçe'de yaklaşık 1 aydır kadro dışı olan İrfan Can Kahveci, Montella tarafından A Milli Takım'ın İspanya ve Bulgaristan ile oynayacağı maçların kadrosuna alındı. İtalyan çalıştırıcının bu kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı.

Montella, İrfan Can Kahveci'yi milli takıma çağırmıştı: Kararın perde arkası ortaya çıktı
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'e kadro dışı kararı nedeniyle yaklaşık 1 aydır sahaya çıkmayan İrfan Can Kahveci'yi İspanya ve Bulgaristan maçlarının kadrosuna almıştı. İtalyan teknik adamın bu kararı neden verdiği belli oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Montella, İrfan Can Kahveci'nin takım içinde örnek bir figür olduğunu düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı, Kahveci'nin takıma sürekli ve ciddi katkılar yaptığına inanıyor. Bu nedenle Montella, Fenerbahçe'de kadro dışı kalsa bile tecrübeli futbolcunun takımla birlikte olmasını istedi.

Öte yandan Montella'nın bu kararının Fenerbahçe'ye de bir mesaj olduğu iddia edildi. İtalyan teknik adamın İrfan Can Kahveci'yi kadroya alarak sarı-lacivertli kulübe, futbolcunun önemini ve kaybedilmemesi gerektiğine dair mesaj yolladığı vurgulandı.

Piyasa değeri 6 milyon Euro

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösterilen İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

